Экс-гендиректор ФК "CКА-Хабаровск": клуб достойно провел две трети чемпионата России

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты "СКА-Хабаровска" достойно провели две трети чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов.

После 20 туров в турнирной таблице СКА занимает последнее место, набрав 12 очков.

"Могу сказать одно: в первой части чемпионата мы выглядели более чем достойно. Практически все ребята пришли из Футбольной национальной лиги, не имея опыта игры в Российской футбольной премьер-лиге, зная, что те недочеты, которые могут быть компенсированы в первой лиге, не прощаются в высшей. Все футболисты бились, пластались и выкладывались на 100 процентов, но нам не хватило самого главного - мастерства. Даже новая "Лада Калина" не может соревноваться с подержанным "Мерседесом", - сказал Флегонтов.

"На мой взгляд, мы провалились только в 19-м туре с "Анжи", когда проиграли 0:4. В начале сезона у нас более- менее получалось, как говорится, на свежачка, но опыта все же не хватило. Если клубы к нам летают один раз, то мы летали два раза в месяц. По качеству футбола, возможно, мы не самая лучшая команда, но по самоотдаче мы явно в числе лидеров", - добавил Флегонтов.

Решение об отставке не стало для Флегонтова неожиданностью

В среду попечительский совет хабаровского клуба досрочно прекратил полномочия Флегонтова. Новым генеральным директором "СКА-Хабаровска" решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды.

"Данная новость не стала для меня неожиданностью, еще в начале сезона мы договорились с Аркадием Николаевичем Мкртычевым (председателем попечительского совета - прим. ТАСС), что вернемся к теме трудового договора после окончания осенней части чемпионата. Договор расторгли по обоюдному согласию сторон без всяких обид и недосказанностей. Я отработал в клубе 23 месяца, за это время совместной работы с Аркадием Николаевичем у нас появились несколько разные взгляды на развитие клуба, но, как известно, в жизни решения принимает хозяин, а не человек, которого наняли на должность управленца", - сказал Флегонтов.

"При приеме на работу ставились очень амбициозные задачи, с которыми практически справились. Когда я приходил в клуб в феврале 2016 года, стояла задача в сезоне-2015/16 сохранить место в ФНЛ, и ценой неимоверных усилий мы его сохранили в последней игре с "Лучом-Энергией". На следующий сезон Мкртычев поставил более амбициозную задачу: попасть в стыковые матчи, и, на мой взгляд, мы эту задачу перевыполнили, попав в премьер-лигу. Я очень горжусь, что это произошло впервые за историю клуба при моем непосредственном участии", - добавил Флегонтов.

Также Флегонтов отметил, что долги хабаровского клуба достигали 70 миллионов рублей. "Когда меня принимали, мне сказали, что административно-хозяйственная деятельность полностью на мне, и потребовали оптимизировать расходы. В процессе работы долги доходили до 70 миллионов рублей, но в итоге мне удалось все свести в ноль. В данный момент мы никому не должны, все оплачено, включая аванс до начала зимних сборов", - отметил он.

Флегонтов надеется, что стадиона модернизируют до конца года

Перед стартом сезона-2017/18 руководство "СКА-Хабаровска" планировало усовершенствовать стадион

"В начале сезона мы планировали установить навес над восточной трибуной стадиона "Локомотив" во второй части сезона-2017/18. Надеюсь, что без меня это дело доведут до конца. После того, как установят навес, будет установлена система обогрева для комфортного пребывания зрителей на стадионе. Сомневаюсь, что к матчу 1/4 финала Кубка России с ярославским "Шинником" все будет готово, но могу сказать, что активная работа ведется и вскоре навес и система обогрева должна появиться", - сказал Флегонтов.

"Сейчас, в дни холодных матчей, мы разрешили термосы, организовали полевую кухню, раздаем пледы. Но то, что высшее руководство видит не только развитие стадиона, но и способствует комфортному пребыванию болельщиков на матчах хабаровского СКА заслуживает только самых теплых отзывов", - добавил Флегонтов.