Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) был готов к тому, что в среду Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение ПКР. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

МПК оставил в силе отстранение ПКР и объявил, что исполком организации примет решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в конце января. При этом МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

"Внутренне мы прогнозировали, что приостановка будет продолжена из-за двух оставшихся критериев - восстановления Российского антидопингового агентства и признания доклада Макларена. Ранее мы в письме попросили снять эти пункты, поскольку даже не представляем, как ПКР может влиять на восстановление РУСАДА. Хотя практически все пункты для ее восстановления выполнены, и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) это признает. Что касается доклада Макларена, мы привели всю доказательную базу - у нас такой системы нет, и это указано в докладе Шмида", - сообщил Рожков.

Рожков отметил, что время на проработку двух оставшихся пунктов до января еще есть.

Спортсмены продолжают выступления

Рожков отметил положительную сторону решений МПК. "Положительный факт, что наши спортсмены допущены до январских квалификационных соревнований. Мы начали оформлять наших горнолыжников с поражением опорно- двигательного аппарата (ПОДА) на этапы Кубка мира в Словению, Хорватию и Швейцарию, горнолыжников с нарушением зрения на этап Кубка мира в Словении, лыжников и биатлонистов с ПОДА и нарушением зрения на этап Кубка мира в Германию", - сообщил Рожков.

С учетом всех квалификационных требований, которые были приняты на исполкоме МПК в сентябре нынешнего года, все спортсмены прошли тестирование не менее двух раз, они экипированы в нейтральную согласованную форму.

"Все требования изложены в сентябре, времени было мало - мы были поставлены в жесткие условия, должны были за короткое время подобрать форму, которая отвечала бы их требованиям. У нас не было времени что-то шить, мы со старшими тренерами посоветовались, выбрали норвежскую форму, согласовали ее. Она не символизирует символику нашей страны, на ней нет триколора. Спортсмены уже выступали в этой форме на квалификационных стартах", - рассказал вице- президент ПКР.

В сентябре был сформирован список из 68 человек, из них 52 спортсмена плюс 16 ведущих, а также восемь керлингистов. "На сегодня расширенный список сократился до 63 (49 спортсменов, 14 ведущих) и 8 в керлинге (эта цифра сократится до пяти) ввиду того, что некоторые не прошли международную квалификацию. Ожидаем, что список сократится и в дальнейшем ввиду показанных результатов на квалификационных соревнованиях и в связи с количеством квот для участия в Играх и требованиями МПК к спортсменам", - пояснил Рожков.

С 8 по 25 января МПК будет принимать заявки от Национальных паралимпийских комитетов на двустороннее приглашение, 1 февраля международная организация объявит об их распределении между национальными сборными. "Мы намерены эти заявки подавать", - сообщил Рожков.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.