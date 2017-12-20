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Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение

Спорт
20 декабря, 17:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков отметил, что время на проработку двух оставшихся критериев восстановления до января еще есть

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) был готов к тому, что в среду Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение ПКР. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

МПК оставил в силе отстранение ПКР и объявил, что исполком организации примет решение об участии сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в конце января. При этом МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

"Внутренне мы прогнозировали, что приостановка будет продолжена из-за двух оставшихся критериев - восстановления Российского антидопингового агентства и признания доклада Макларена. Ранее мы в письме попросили снять эти пункты, поскольку даже не представляем, как ПКР может влиять на восстановление РУСАДА. Хотя практически все пункты для ее восстановления выполнены, и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) это признает. Что касается доклада Макларена, мы привели всю доказательную базу - у нас такой системы нет, и это указано в докладе Шмида", - сообщил Рожков.

Рожков отметил, что время на проработку двух оставшихся пунктов до января еще есть.

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Спортсмены продолжают выступления

Рожков отметил положительную сторону решений МПК. "Положительный факт, что наши спортсмены допущены до январских квалификационных соревнований. Мы начали оформлять наших горнолыжников с поражением опорно- двигательного аппарата (ПОДА) на этапы Кубка мира в Словению, Хорватию и Швейцарию, горнолыжников с нарушением зрения на этап Кубка мира в Словении, лыжников и биатлонистов с ПОДА и нарушением зрения на этап Кубка мира в Германию", - сообщил Рожков.

С учетом всех квалификационных требований, которые были приняты на исполкоме МПК в сентябре нынешнего года, все спортсмены прошли тестирование не менее двух раз, они экипированы в нейтральную согласованную форму.

"Все требования изложены в сентябре, времени было мало - мы были поставлены в жесткие условия, должны были за короткое время подобрать форму, которая отвечала бы их требованиям. У нас не было времени что-то шить, мы со старшими тренерами посоветовались, выбрали норвежскую форму, согласовали ее. Она не символизирует символику нашей страны, на ней нет триколора. Спортсмены уже выступали в этой форме на квалификационных стартах", - рассказал вице- президент ПКР.

В сентябре был сформирован список из 68 человек, из них 52 спортсмена плюс 16 ведущих, а также восемь керлингистов. "На сегодня расширенный список сократился до 63 (49 спортсменов, 14 ведущих) и 8 в керлинге (эта цифра сократится до пяти) ввиду того, что некоторые не прошли международную квалификацию. Ожидаем, что список сократится и в дальнейшем ввиду показанных результатов на квалификационных соревнованиях и в связи с количеством квот для участия в Играх и требованиями МПК к спортсменам", - пояснил Рожков.

С 8 по 25 января МПК будет принимать заявки от Национальных паралимпийских комитетов на двустороннее приглашение, 1 февраля международная организация объявит об их распределении между национальными сборными. "Мы намерены эти заявки подавать", - сообщил Рожков.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

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