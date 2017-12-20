Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Союз конькобежцев России готов защищать интересы Кузнецова в случае его отстранения

Спорт
20 декабря, 18:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Кузнецов

Артем Кузнецов

© ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз конькобежцев России (СКР) будет защищать интересы конькобежца Артема Кузнецова, который был вызван на слушания комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент СКР Алексей Кравцов.

"Да, мы включим его в список для апелляции, если по нему будет принято отрицательное решение. Сомнений тут быть не может, это очевидно", - сказал Кравцов.

Кузнецов и Иван Скобрев подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиаде конькобежцев Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину. СКР подал в начале декабря апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
3
Производитель онлайн-касс "Штрих-М" обещает в ближайшее время устранить сбой в работе
4
Депутат Госдумы: резолюция ГА ООН по Крыму противоречит волеизъявлению жителей полуострова
5
Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение
6
РФ не получала от Белоруссии уведомлений об отказе от переговоров по импорту электричества
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама