Союз конькобежцев России готов защищать интересы Кузнецова в случае его отстранения

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз конькобежцев России (СКР) будет защищать интересы конькобежца Артема Кузнецова, который был вызван на слушания комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент СКР Алексей Кравцов.

"Да, мы включим его в список для апелляции, если по нему будет принято отрицательное решение. Сомнений тут быть не может, это очевидно", - сказал Кравцов.

Кузнецов и Иван Скобрев подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиаде конькобежцев Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину. СКР подал в начале декабря апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.