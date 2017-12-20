Гендиректор "Балтики": долги перед футболистами есть, но они незначительные

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Задолженности по зарплатам в футбольном клубе "Балтика" незначительные, ситуация в клубе лучше, чем у большинства команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградской команды Тимур Лепсая.

Ранее на сайте издания "Спорт-Экспресс" появилась информация, что клуб два месяца не платит футболистам зарплату и премиальные.

"Информация о том, что "Балтика" два месяца не платит футболистам зарплату, является ложью. [Долги] незначительные. Ситуация лучше, чем у подавляющего большинства клубов ФНЛ. В нашем клубе все хорошо, лучше, чем у многих других", - заявил Лепсая.

"Балтика" после 25-го тура занимает шестое место в ФНЛ с 40 очками в активе.