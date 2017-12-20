Ягудин: российские фигуристы поборются за олимпийские медали в женском и в парном катании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы поборются за медали Олимпиады 2018 года в женском одиночном, а также в парном катании. Такое мнение высказал ТАСС в среду олимпийский чемпион 2002 года Алекcей Ягудин в ходе открытия выставки "Искусство на льду" в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца в Петербурге.

"Для СССР, для СНГ, для России фигурное катание - такой вид спорта, где спортсмены стабильно приносят в копилку медали и золотые, и серебряные, и бронзовые. В 2018 году, я уверен, медали вновь будут у фигуристов. [Наибольшие шансы на медали] в женском и в парном катании", - сказал Ягудин.

В мужском одиночном катании и в танцах на льду, считает олимпийский чемпион 2002 года, шансов на медали у россиян почти нет. По его мнению, мужчины-одиночники смогут побороться за место в десятке сильнейших, а танцевальные пары - за место в пятерке.

Тренер Тамара Москвина, которая также присутствовала на открытии выставки, считает, что российские фигуристы поборются за олимпийские награды в трех видах из четырех. "Шансы на медали [есть] в парах, шансы на медали в женском одиночном катании, в мужском одиночном катании. А в танцах, мне кажется, соревнования, которые прошли до этого момента, пока не дают основания сказать такое", - пояснила она.

Использовать любую возможность

В разговоре с ТАСС Москвина поддержала решение российских спортсменов выступать под олимпийским флагом после запрета МОК ехать под российским. "Надо использовать любую возможность для того, чтобы показывать достижения спортсменов нашей страны на всех крупнейших международных стартах, бойкот никому не нужен", - сказала она.

Такого же мнения придерживается и Ягудин.

"Я считаю, что абсолютно правильное решение приняли - ехать. Очень легко, занимаясь любыми другими профессиями, рассуждать о том, патриотично это или нет, ехать или нет. Но это говорят люди, которые никак не связаны со спортом. Все будут понимать, из какой страны выступает [спортсмен], с чем он борется, с кем он борется, ради чего эта борьба", - сказал Ягудин.

Выставка "Искусство на льду" открылась в Петербурге в среду. На ней представлены личные вещи, коньки, костюмы российских фигуристов. Так, Москвина передала организаторам свои архивные фотографии, Алексей Ягудин - костюм, в котором он выступал на победной для него Олимпиаде 2002 года.