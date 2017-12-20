Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московское "Динамо" победило "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
20 декабря, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло астанинский "Барыс" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Даниил Тарасов (2-я и 39-я минуты), Никита Комаров (36), Дмитрий Вишневский (50), Дастин Бойд (55). За "Барыс" шайбы забросили Владимир Маркелов (14), Роман Старченко (29), Джеймс Райт (43).

"Динамо" занимает шестое место в Западной конференции с 68 очками. "Барыс" - шестой в Восточной конференции (63).

В следующем матче 23 декабря "Барыс" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Динамо" дома сыграет с петербургским СКА.

В другой игре "Сочи" победил уфимский "Салават Юлаев" (2:1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
4
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
7
Кадыров пошутил, что его ждет "бессонная ночь" после включения в "список Магнитского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама