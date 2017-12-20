Московское "Динамо" победило "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло астанинский "Барыс" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Даниил Тарасов (2-я и 39-я минуты), Никита Комаров (36), Дмитрий Вишневский (50), Дастин Бойд (55). За "Барыс" шайбы забросили Владимир Маркелов (14), Роман Старченко (29), Джеймс Райт (43).

"Динамо" занимает шестое место в Западной конференции с 68 очками. "Барыс" - шестой в Восточной конференции (63).

В следующем матче 23 декабря "Барыс" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Динамо" дома сыграет с петербургским СКА.

В другой игре "Сочи" победил уфимский "Салават Юлаев" (2:1).