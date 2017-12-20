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Центр по развитию бокса планируется построить в Северной Осетии

Спорт
20 декабря, 22:13 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, декабря. /ТАСС

В центре предлагается создать условия, чтобы спортсмены могли жить в нем и готовиться к соревнованиям, также там будут обучаться тренеры и судьи

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Окружной Центр прогресса бокса может появиться в Северной Осетии в ближайшие годы, сообщается на сайте республиканского правительства.

"Федерация бокса России сообщила о намерениях построить Центр прогресса бокса в Северной Осетии. <…> [Председатель правительства республики] Таймураз Тускаев выразил готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что руководство региона приложит все усилия для того, чтобы подобный комплекс появился", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре предлагается создать условия, чтобы спортсмены могли жить в нем и готовиться к соревнованиям, также там будут обучаться тренеры и судьи.

Отмечается, что подобные центры Федерация бокса России планирует создать в каждом из федеральных округов, в Северо- Кавказском учреждение предлагается расположить в Северной Осетии. "Для нас главное определиться с местом, чтобы продвигать проект по Федеральной целевой программе и оказать поддержку со стороны Федерации бокса России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального секретаря федерации Кирилла Щекутьева, который в среду посетил регион.

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