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"Нижний Новгород" победил финскую "Катаю" в матче Кубка Европы FIBA

Спорт
20 декабря, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 84:75

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ТАСС, 20 декабря. "Нижний Новгород" обыграл финскую "Катаю" со счетом 84:75 в стартовом матче второго этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард "Нижнего Новгорода" Стеван Еловац, набравший 19 очков.

На втором этапе Кубка Европы 16 команд разбиты на четыре группы. По две лучшие пройдут в следующий раунд соревнований. В следующем матче 10 января "Нижний Новгород" в гостях сыграет с турецким "Истанбулом".

Кубок Европы FIBA считается четвертым по силе клубным баскетбольным турниром Старого Света.

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