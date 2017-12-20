Хоккеисты "Динамо" Варнаков, Терещенко и Карсумс восстановятся к матчу с "Металлургом"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" Михаил Варнаков, Петр Терещенко и Мартиньш Карсумс восстановятся к матчу чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Метталургом", который состоится 27 декабря. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

"Варнаков, Терещенко и Карсумс сыграют скорее в Магнитогорске, а не в ближайших домашних играх", - сказал специалист.

В четверг "Динамо" со счетом 5:3 победило "Барыс". "Матч получился трудным, боевым. Долго не играли, было много желания, к счастью, вратарь исправлял ошибки. Хотелось сделать подарок людям, причастным ко Дню работника органов безопасности, они это сегодня заслужили", - сказал Воробьев.

Также свое мнение об игре высказал главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. "Хороший матч, парни сражались, бились. Но при счете 3:3 потеряли концентрацию, не дотерпели. В целом у меня претензий нет", - считает специалист.

Капитан "Барыса" Найджел Доус получил травму после попадания шайбы в лицо в матче с ЦСКА, который состоялся 12 декабря. "По Доусу пока ясности нет, посмотрим, когда вернемся в Астану", - сказал Корешков.