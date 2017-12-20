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Шведский хоккеист Карлссон пока не задумывается о получении гражданства Казахстана

Спорт
20 декабря, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Казахстанская федерация хоккея планирует подать документы в IIHF на предоставление спортивного гражданства вратарю в марте следующего года

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Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведский вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон заявил, что на данный момент не думает о получении казахстанского гражданства, а сконцентрирован на попадании своей команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам.

В четверг ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев заявил ТАСС, что организация планирует подать документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) на предоставление спортивного гражданства Карлссону в марте следующего года.

"Посмотрим. Сейчас я не думаю об этом, а сфокусирован на КХЛ и попадании команды в плей-офф", - заявил Карлссон.

В четверг "Динамо" со счетом 5:3 победило "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ. "У нас было много шансов во второй половине матча, но нам не удалось ими воспользоваться. Это тяжелое поражение для нас. Доус очень важный для нас игрок, и, конечно, он бы сегодня нам пригодился. Отмечу, что мы слишком много удалялись", - сказал Карлссон.

"Ближайшие пять матчей "Барыс" проведет на своей площадке. "Домашняя серия будет крайне важной для нас, постараемся добиться как можно больше побед", - заключил голкипер команды.

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