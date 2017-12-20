Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" сменит владельца

ТАСС, 20 декабря. Бельгийский бизнесмен Марк Куке приобретет футбольный клуб "Андерлехт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации некоторых изданий, сумма сделки может составить €100 млн. Переговоры планируется завершить до конца 2017 года. Сейчас владельцем клуба является Роже Ванден Сток.

В ноябре появилась информация, что предложение о покупке "Андерлехта" получил российский бизнесмен Алишер Усманов.

"Андерлехт" был основан в 1908 году, это самый титулованный клуб Бельгии (34 титула чемпиона страны, девять побед в Кубке Бельгии и 13 - в Суперкубке). Кроме того, "Андерлехт" является обладателем Кубка УЕФА (нынешнее название - Лига Европы) и двукратным - Суперкубка УЕФА.