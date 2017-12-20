ФИФА сократила срок отстранения футболиста сборной Перу Герреро до шести месяцев

ТАСС, 20 декабря. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок дисквалификации перуанца Паоло Герреро с одного года до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

3 ноября Герреро был отстранен ФИФА на 30 дней, после того как стало известно, что допинг-проба 33-летнего футболиста, сданная перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Позднее СМИ сообщили, что в организме футболиста были обнаружены следы кокаина.

8 декабря игрока дисквалифицировали на один год. С самого начала разбирательства Герреро, выступающий за бразильский "Фламенго", отрицал свою вину. Герреро подал апелляцию на решение ФИФА.

Таким образом, Герреро сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года. Сборная Перу сыграет в группе C с французами, датчанами и австралийцами.