Сильнейшие фигуристы стартуют на чемпионате России в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартует в четверг в Санкт-Петербурге. Соревнования с участием практически всех сильнейших российских фигуристов станут отборочными на январский чемпионат Европы в Москве.

Чемпионат России пройдет с 21 по 24 декабря и станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявило, что призеры чемпионата страны получат возможность выступить на европейском первенстве, которое состоится в Москве 15-21 января.

Исполком ФФККР сделает исключение лишь для Евгении Медведевой, которая пропустит чемпионат России из-за травмы. Таким образом, в женском катании путевки на чемпионат Европы получат лишь фигуристки, занявшие в Санкт-Петербурге первые два места. 24 декабря исполком утвердит окончательный состав на чемпионат Европы в Москве.

По итогам чемпионата Европы будет определен состав команды на Олимпийские игры, хотя выступить в Пхёнчхане смогут лишь спортсмены, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). По словам главы ФФККР Александра Горшкова, в МОК был отправлен расширенный список кандидатов в сборную. МОК должен объявить список российских спортсменов, получивших приглашение на Олимпийские игры, до 28 января. На Олимпийских играх 2018 года у сборной России десять квот в фигурном катании - по три в женском одиночном и парном катании, по две - в мужском и турнире танцоров.

Все лучшие, кроме Медведевой

В чемпионате России в Санкт-Петербурге примут участие 12 спортивных пар, 13 танцевальных дуэтов и по 18 одиночников со стороны мужчин и женщин. В женском одиночном катании за медали чемпионата страны поборются Алина Загитова, Мария Сотскова, Елена Радионова, Алена Леонова, Елизавета Туктамышева и другие. В мужском одиночном катании на лед выйдут Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин, Сергей Воронов, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и др.

В соревнованиях спортивных пар выступят Ксения Столбова - Федор Климов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Кристина Астахова - Алексей Рогонов и другие. Участниками соревнований в танцах на льду в том числе станут Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Алла Лобода - Павел Дрозд, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Соревнования пройдут во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В четверг состоятся короткие программы у мужчин и пар, а также короткий танец. В пятницу пройдет короткая программа у женщин, произвольная - у мужчин и произвольный танец. На субботу запланированы произвольные программы у женщин и пар, в воскресенье состоятся показательные выступления.

Год назад чемпионат России прошел в Челябинске и завершился победами Михаила Коляды и Евгении Медведевой в одиночных соревнованиях, Столбовой и Климова - в парном катании и Бобровой и Соловьева - в танцах на льду.