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"Локомотив-Кубань" разгромил испанский "Бильбао" в матче баскетбольного Еврокубка

Спорт
21 декабря, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

"Локомотив-Кубань" лидирует в группе C с восемью победами в девяти матчах

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ТАСС, 21 декабря. "Локомотив-Кубань" крупно обыграл испанский "Бильбао" со счетом 91:69 в гостевом матче баскетбольного Еврокубка.

"Локомотив-Кубань" лидирует в группе C с восемью победами в девяти матчах. "Бильбао" - пятый.

В следующем матче 27 декабря "Локомотив-Кубань" примет сербский "Партизан", "Бильбао" сыграет в гостях с немецкой "Альбой".

В другом матче казанский УНИКС победил хорватскую "Цедевиту" (78:61).

В баскетбольной Лиге чемпионов красноярский "Енисей" проиграл испанской "Мурсии" со счетом 77:82 в гостевом матче. Самым результативным игроком в составе "Енисея" стал центровой Мартиньш Мейерс, набравший 17 очков.
"Енисей" занимает седьмое место с двумя победами в девяти матчах, "Мурсия" - четвертое. В следующем матче 10 января "Енисей" примет "Монако", "Мурсия" сыграет в гостях с итальянским "Динамо" (Сассари). 

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