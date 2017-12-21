Куснирович: Bosco отзывает свой бренд с формы МОК до восстановления аккредитации ОКР

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская компания - официальный экипировщик Международного олимпийского комитета (МОК) Bosco отзывает бренд с формы организации до восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Куснирович.

"Я отзываю свой бренд с одежды до восстановления аккредитации ОКР в Международном олимпийском комитете, - сказал Куснирович. - Если на церемонии закрытия Олимпиады ОКР будет полноправным членом, мы найдем техническую возможность вновь открыть наш логотип на форме МОК".

Глава Bosco отметил, что заменить форму МОК на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане уже не получится. "Заменить форму технически уже невозможно, контракт реализуется 13 месяцев от разработки моделей до утверждения и пошива, всего нашу форму должны носить 600-700 человек, и у каждого почти 50 единиц одежды - от белья до горнолыжных костюмов", - сказал Куснирович.

В среду стало известно о том, что Bosco попросит МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Данное решение продиктовано приостановлением членства ОКР в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом.

Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников в 2016 году до этого с 2013 по 2016 год МОК сотрудничал с Nike. Компания являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).