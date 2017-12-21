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Куснирович: Bosco отзывает свой бренд с формы МОК до восстановления аккредитации ОКР

Спорт
21 декабря, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

По словам главы компании, если на церемонии закрытия Олимпиады Олимпийский комитет России будет полноправным членом МОК, то будет найдена техническая возможность открыть логотип Bosco на форме МОК

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Михаил Куснирович

Михаил Куснирович

©  Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская компания - официальный экипировщик Международного олимпийского комитета (МОК) Bosco отзывает бренд с формы организации до восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Куснирович.

"Я отзываю свой бренд с одежды до восстановления аккредитации ОКР в Международном олимпийском комитете, - сказал Куснирович. - Если на церемонии закрытия Олимпиады ОКР будет полноправным членом, мы найдем техническую возможность вновь открыть наш логотип на форме МОК".

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Глава Bosco отметил, что заменить форму МОК на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане уже не получится. "Заменить форму технически уже невозможно, контракт реализуется 13 месяцев от разработки моделей до утверждения и пошива, всего нашу форму должны носить 600-700 человек, и у каждого почти 50 единиц одежды - от белья до горнолыжных костюмов", - сказал Куснирович.

В среду стало известно о том, что Bosco попросит МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Данное решение продиктовано приостановлением членства ОКР в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом.

Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников в 2016 году до этого с 2013 по 2016 год МОК сотрудничал с Nike. Компания являлась генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).

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