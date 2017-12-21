"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии по футболу

ТАСС, 21 декабря. "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу. Встреча состоялась в Мюнхене.

В составе хозяев поля отличились Жером Боатенг (12-я минута) и Томас Мюллер (40). У "Боруссии" единственный гол на счету Андрея Ярмоленко (77).

Соперник "Баварии" определится в результате жеребьевки после всех игр четвертьфинальной стадии. Ранее в четвертьфинал пробились "Майнц", "Падерборн", "Вольфсбург", "Шальке", "Байер" и "Вердер". Последний участник четвертьфинала определится в матче между "Хайденхаймом" и "Айнтрахтом".

Жеребьевка пар четвертьфинала состоится 7 января. Игры пройдут 6 и 7 февраля.

"Бавария" является самым титулованным клубом в истории Кубка Германии, клуб из Мюнхена становился обладателем трофея 18 раз. В прошлом сезоне турнир выиграла "Боруссия" (Дортмунд), победившая в финале "Айнтрахт" со счетом 2:1.