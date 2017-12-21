Куснирович не видит оснований для разрыва контракта МОК с Bosco

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович (слева направо) во время презентации официальной униформы волонтеров и персонала Олимпиады 2014 года © Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава компании , которая является официальным экипировщиком Международного олимпийского комитета (МОК), Михаил Куснирович не видит причин для разрыва контракта с МОК после запроса компании на отказ от использования бренда на форме в ходе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Куснирович заявил ТАСС.

В среду Куснирович сообщил, что Bosco попросил МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады в Южной Корее. Данное решение продиктовано приостановлением членства Олимпийского комитета России в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом.

"Я не вижу оснований для расторжения договора на основании нашего требования, мы не нарушили ни один пункт нашего контракта с МОК, - отметил глава Bosco. - Мы как поставщики хотим воспользоваться своим правом не использовать те маркетинговые преимущества, которые дает нам использование нашей формы МОК. Готовы оказать всю техническую помощь МОК для того, чтобы закрыть наш логотип".

Также Куснирович сообщил, что МОК пока не отреагировал на предложение Bosco.

Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для его членов и сотрудников в 2016 году, до этого МОК сотрудничал с американской компанией Nike. В декабре текущего года стало известно о расширении сотрудничества Bosco с МОК.