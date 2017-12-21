Куснирович: Bosco готова помочь российским федерациям в подготовке формы к ОИ-2018

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Официальный экипировщик Международного олимпийского комитета (МОК) компания Bosco готова оказать помощь российским спортивным федерациям при подготовке формы спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в случае соответствующего обращения. Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Куснирович.

Ранее стало известно, что Bosco попросила МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады. Данное решение было вызвано приостановлением членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК, из-за чего чистые российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года только в статусе "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом.

"Условия, которые МОК выставил для формы наших спортсменов, сложные, но технически выполнимые, - сказал Куснирович. - Если кто-то из федераций обратится к нам за помощью, то мы готовы помочь. Но сами педалировать эту ситуацию не будем, у ОКР есть действующий спонсор - поставщик, и надо уважать интересы наших конкурентов-партнеров-друзей".

В среду МОК опубликовал список требований к форме российских спортсменов на Играх-2018. В списке из 13 пунктов, в частности, значилось, что использование герба России, эмблемы сборной России и ОКР не допускается, их необходимо заменить на эмблему Olympic Athlete from Russia ("олимпийский атлет из России"), макет которой предложил МОК. Кроме того, не допускается, чтобы отдельные элементы формы складывались в российский флаг, всего же в экипировке допускается использование только одноцветных или двухцветных элементов. Кроме того, на форме российские спортсмены должны быть подписаны только как Olympic Athlete from Russia или же аббревиатурой OAR, другие члены делегации - только OAR.

До приостановления членства Олимпийского комитета России компания ZASPORT, которая является официальным экипировщиком ОКР, представила форму сборной России на Играх, однако после решения МОК подготовленная экипировка оказалась неактуальной. Позднее стало известно, что ZASPORT разработает новую форму для россиян на Олимпиаде-2018 после одобрения со стороны МОК.

Bosco являлась генеральным партнером национальной команды России и официальным экипировщиком на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.