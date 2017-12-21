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"Челси" и "Арсенал" сыграют в полуфинале Кубка английской футбольной лиги

Спорт
21 декабря, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Во втором полуфинале турнира встретятся "Манчестер Сити" и "Бристоль", занимающий третье место во втором английском дивизионе

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ТАСС, 21 декабря. Лондонские клубы "Челси" и "Арсенал" встретятся в двухматчевом полуфинале Кубка английской футбольной лиги сезона-2017/18. Это стало известно после жеребьевки стадии полуфинала.

Последним участником полуфинала Кубка английской лиги сезона-2017/18 стал "Бристоль", занимающий третье место во втором по силе дивизионе Англии - Чемпионшипе. "Бристоль" обыграл на своем поле действующего обладателя трофея "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Ранее в полуфинал Кубка лиги пробились "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Челси". По результатам жеребьевки в полуфиналах встретятся "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Сити" и "Бристоль". Первые матчи пройдут 9-10 января, ответные - 23 и 24 января.

Финал Кубка английской футбольной лиги сезона-2017/18 состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок футбольной лиги - третий по значимости турнир в Англии. Победитель соревнований получает путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Юнайтед", больше всего титулов на счету "Ливерпуля", который становился обладателем кубка восемь раз.

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