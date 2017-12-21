Винус Уильямс избежала обвинений в связи с ДТП со смертельным исходом

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы не будут предъявлять обвинения американской теннисистке Винус Уильямс, которая стала участницей ДТП в штате Флорида, приведшего к гибели человека. Об этом сообщает газета Sun-sentinel со ссылкой на отчет полицейского управления города Палм-Бич-Гарденс.

По ее данным, по итогам расследования в полиции пришли к выводу, что спортсменка на нарушала правил дорожного движения в момент инцидента. "Исходя из [результатов] расследования и законов штата Флорида, обвинений по данному делу предъявлено не будет", - цитирует газета отчет полиции.

9 июня 2017 года Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс. Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 13 дней, супруга погибшего мужчины осталась в живых. В первоначальном отчете об аварии было сказано, что Уильямс виновна в ДТП. После этого семья мужчины подала на спортсменку в суд.

Однако затем в распоряжении полиции оказалось видео, на котором видно, что теннисистка действовала в рамках ПДД, въезжая на перекресток. В заявлении полиции говорилось, что другой автомобиль, который не участвовал в аварии, заставил Уильямс затормозить и задержаться на перекрестке. Когда сигнал светофора изменился, приближающаяся машина, управляемая женой Барсона, столкнулась с автомобилем теннисистки.

Как отмечает агентство Associated Press, адвокаты семьи погибшего заявили, что выводы полиции не являются верными, и отзывать свой иск они не собираются.

37-летняя Винус Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне. В парном разряде американка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза - Открытый чемпионат Австралии, по два раза - Открытые чемпионаты Франции и США. Винус вместе с сестрой Сереной также трижды выигрывала Олимпийские игры в соревнованиях среди пар (2000, 2008, 2012).