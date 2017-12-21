Молодежная сборная России по хоккею победила датчан в товарищеском матче

ТАСС, 21 декабря. Молодежная сборная России по хоккею победила команду Дании в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе российской команды шайбы забросили Георгий Иванов, Дмитрий Соколов, Марсель Шолохов, Виталий Абрамов и Андрей Свечников. Команды сыграли три периода по 20 минут, а также дополнительный овертайм, в котором и отличился Свечников. Также была проведена серия буллитов, в которой из пяти попыток в составе россиян отличился Абрамов, датчане дважды реализовали свои попытки.

Сборная России под руководством Валерия Брагина проходит заключительный этап подготовки к чемпионату мира. На сборе в американском Рочестере россияне сыграют еще против сборной Словакии (23 декабря). После нее пять хоккеистов покинут расположение команды, а остальные переберутся в Баффало, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира. Матч сборных России и Чехии откроет турнир 26 декабря (начало - 20:00 мск).