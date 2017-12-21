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"Коламбус" победил "Торонто" в НХЛ, форвард Панарин продлил безголевую серию до восьми игр

Спорт
21 декабря, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

"Коламбус" одержал домашнюю победу со счетом 4:2

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Артемий Панарин (слева)

Артемий Панарин (слева)

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 21 декабря. "Коламбус" победил "Торонто" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Артемий Панарин продлил личную серию без заброшенных шайб до восьми игр.

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Лукаш Седлак (13-я минута), Сет Джонс (19), Пьер-Люк Дюбуа (31) и Александр Веннберг (52). У "Торонто" отличились Джейк Гардинер (25) и Митчелл Марнер (58).

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями за 17 минут и 47 секунд на площадке. В его активе четыре броска и показатель полезности "-1". Панарин не может забросить шайбу уже восемь игр подряд, последний гол 26-летний россиянин забил 2 декабря в гостевой встрече с "Вашингтоном" (3:4). Всего на счету Панарина 28 очков (7 шайб + 21 голевая передача) в 35 матчах.

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский не принимал участия в матче, защитник "Торонто" Никита Зайцев пропустил вторую игру из-за травмы нижней части тела.

"Коламбус" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. "Торонто" опустился на пятую строчку в таблице на Востоке, также имея в активе 43 очка, но после 36 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Торонто" на выезде встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус" на своей площадке сыграет против "Филадельфии".

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