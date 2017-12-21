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"Лейкерс" прервали 14-матчевую серию побед "Хьюстона" в чемпионате НБА

Спорт
21 декабря, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 122:116 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс"

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Материал из 1 страницы
Баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден

Баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 21 декабря. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Хьюстон" со счетом 122:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), серия побед "Хьюстона" составила 14 встреч.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 51 очко. В его активе также девять передач и три подбора. В составе "Лейкерс" больше всего очков набрал Кайл Кузма (38). "Лейкерс" прервали серию побед "Хьюстона", которая составила 14 матчей.

"Хьюстон" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей из 30. "Лейкерс" идут на 11-й строчке, имея в активе 11 побед при 18 поражениях.

В следующем матче 23 декабря "Хьюстон" дома сыграет против "Лос-Анджелес Клипперс", "Лейкерс" в тот же день в гостях встретятся с клубом "Голден Стэйт".

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