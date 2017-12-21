"Лейкерс" прервали 14-матчевую серию побед "Хьюстона" в чемпионате НБА

ТАСС, 21 декабря. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Хьюстон" со счетом 122:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), серия побед "Хьюстона" составила 14 встреч.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 51 очко. В его активе также девять передач и три подбора. В составе "Лейкерс" больше всего очков набрал Кайл Кузма (38). "Лейкерс" прервали серию побед "Хьюстона", которая составила 14 матчей.

"Хьюстон" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей из 30. "Лейкерс" идут на 11-й строчке, имея в активе 11 побед при 18 поражениях.

В следующем матче 23 декабря "Хьюстон" дома сыграет против "Лос-Анджелес Клипперс", "Лейкерс" в тот же день в гостях встретятся с клубом "Голден Стэйт".