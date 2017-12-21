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Поветкин выплатил штраф в $250 тыс. Всемирному боксерскому совету

Спорт
21 декабря, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Средства пойдут на развитие антидопинговой программы "Чистый бокс"

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин выплатил $250 тыс. Всемирному боксерскому совету (WBC) в качестве штрафа, средства пойдут на развитие антидопинговой программы "Чистый бокс". Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Александр Поветкин выплатил штраф [в $250 тыс.] на развитие программы "Чистый бокс", - сказал собеседник агентства.

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Поветкин "перешагнул" через Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира

В ноябре WBC принял решение о снятии с Поветкина бессрочной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.

В своем первом поединке после дисквалификации россиянин по очкам победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего на его счету 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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