Поветкин выплатил штраф в $250 тыс. Всемирному боксерскому совету

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин выплатил $250 тыс. Всемирному боксерскому совету (WBC) в качестве штрафа, средства пойдут на развитие антидопинговой программы "Чистый бокс". Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Александр Поветкин выплатил штраф [в $250 тыс.] на развитие программы "Чистый бокс", - сказал собеседник агентства.

В ноябре WBC принял решение о снятии с Поветкина бессрочной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Российского боксера обязали заплатить штраф в $250 тыс.

В своем первом поединке после дисквалификации россиянин по очкам победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего на его счету 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.