Биатлонный комплекс, где сможет тренироваться олимпийская сборная, открыли на Алтае

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 23 декабря. /ТАСС/. Лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы", построенный по международным стандартам, открыли на площадке строящегося в Алтайском крае курорта "Белокуриха-2". Объект стоимостью 20 млн рублей в перспективе сможет использовать для тренировок сборные России по биатлону, сообщил на открытии журналистам заместитель гендиректора по развитию компании-инвестора "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

"Комплекс готов - есть трасса в 10 км, стрельбища, трибуны на 1 тыс. мест, сам стадион, который мы сегодня открыли. По оценке ведущих биатлонистов России - у нас работает чемпион мира Анатолий Жданович, эта трасса подходит для любых соревнований, перепад высот позволяет проводить даже Олимпийские игры - мы очень хотели найти место, оптимальное для тренировок биатлонистов. В комплекс мы вложили 20 млн рублей", - сказал Акимов.

По его словам, высота над уровнем моря в 750-800 метров, на которой построен комплекс, хороша для тренировок - многие стадионы Австрии и Германии находятся на таком уровне. Как отметил Акимов, подготовка для соревнований в Китае и Южной Корее также требует такой высоты. Курортная составляющая позволит биатлонистам восстанавливать силы. По словам чемпиона мира 1992 года, заслуженного мастера спорта СССР, директора спорткомплекса "Алтайские горы" Анатолия Ждановича, в будущем в комплексе можно проводить международные соревнования.

"Здесь будет очень много всего: кроме зимней, надо строить лыжероллерную трассу - она положена по полным стандартам Международной федерации лыжного спорта. Будут сделаны постройки стадиона, будет сертификат, и сможем проводить международные соревнования. <...> Сборные будем приглашать - контакты были еще в начале строительства, приезжали представители сборной России, я показывал его техническим делегатам. Надеюсь, к следующей Олимпиаде российская сборная оценит наш стадион и осуществит подготовку к играм - высота одинаковая с Китаем", - пояснил Жданович.

Перспективы алтайского комплекса

По словам гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Константина Ежова, их организация планирует передать комплекс спортуправлению Алтайского края. Запланировано, что рядом со стадионом будут построены две гостиницы на 120 мест каждая с хранилищами для оружия, медчастью, столовыми.

"Выделены 5 млн рублей администрацией Алтайского края, чтобы провести проектирование этих работ, примерная стоимость будущих объектов - порядка 80-100 млн рублей. Деньги нужны на строительство в асфальтном исполнении лыжероллерной трассы, оснежение, освещение стадиона. Есть программы федеральные, согласно которым деньги выделяются на развитие спорта, молодежной политики, туризма. Уже ведутся переговоры, есть положительные результаты, мы хотим передать объект краевому спортуправлению - эти структуры будут взаимодействовать с федеральными", - пояснил Ежов.

По словам Акимова, аналогов объекту на такой тренировочной высоте в крае пока нет. Он отметил, что начать строительство гостиниц предполагается в 2018 году, и уже к следующему зимнему сезону они будут построены.

Как рассказала ТАСС руководитель Туристского центра Алтайского края, занимающегося развитием отрасли в регионе, Татьяна Сажаева, подобные объекты важны для региона, как помогающие продвижению и спорта высоких достижений, и спортивного туризма. Кроме того, это еще один способ привлечь гостей в регион в зимний сезон.

"Создание такого центра очень важно, потому что, когда мы говорим о хорошей площадке, мы говорим о спорте высоких достижений. В Алтайском крае биатлонных трасс было ноль, но это нужно для местных жителей и туристов. Надеемся, что и жители больше будут заниматься этим видом спорта, и к нам будут приезжать и болельщики, и спортсмены", - пояснила Сажаева.

"Белокуриха-2", где построен лыжно-биатлонный комплекс, - новый курорт в предгорьях Алтайского края. Впервые за последние 25 лет в России был построен такой крупный курортный комплекс с ноля с проектной стоимостью 10 млрд рублей. Туризм - одна из активно развивающихся отраслей региона: за последние 10 лет турпоток в край вырос в 3,3 раза, превысив два млн человек в 2016 году, а по итогам 2017 года он ожидается в 2,1 млн гостей.