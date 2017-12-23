Жуков: срок выплаты Россией $15 млн по требованию МОК пока не определен

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Срок выплаты Россией 15 млн долларов на развитие мировой антидопинговой системы по решению Международного олимпийского комитета (МОК) пока не определен. Об этом заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Россия выплачивать установленную МОК сумму в 15 млн долларов и в какой срок.

"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил он.

6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.