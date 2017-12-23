FIL рассмотрит дела отстраненных МОК тренера сборной РФ Демченко и саночницы Ивановой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) рассмотрит дела главного тренера сборной России Альберта Демченко и саночницы Татьяны Ивановой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результата на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила ТАСС, что будет отстаивать честь Демченко и Ивановой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК применил аналогичное наказание еще к 41 российскому спортсмену. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) по итогам расследования МОК временно отстранила скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову, бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и тренера национальной команды по скелетону Сергея Чудинова. Позднее независимая комиссия IBSF, изучив мотивировочные части решения МОК, сочла его доказательства недостаточными и приняла решение снять временную дисквалификацию, однако исполком IBSF намерен обжаловать это решение в CAS.

Международная федерация лыжного спорта, основываясь на решении комиссии МОК, отстранила российских лыжников Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву. Шестеро лыжников подали апелляцию в CAS. Международный союз конькобежцев рассмотрит дела Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева после получения мотивировочной части решения МОК об отстранении россиян.