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Баскетболисты Хиггинс и Шенгелия признаны самыми ценными игроками 14-го тура Евролиги

Спорт
23 декабря, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Игрок ЦСКА Хиггинс набрал 26 очков в матче против подмосковных "Химок"

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Кори Хиггинс

Кори Хиггинс

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс и выступающий за "Басконию" Торнике Шенгелия стали самыми ценными игроками 14-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

28-летний Хиггинс набрал 26 очков в матче против подмосковных "Химок" (79:68), установив личный рекорд результативности. Американец также сделал три подбора и две передачи.

Шенгелия в матче против "Барселоны" (85:82) набрал 20 очков, также улучшив свой личный рекорд. На счету 26-летнего грузинского игрока шесть подборов, две передачи и два перехвата.

ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 14 играх. "Баскония" располагается на девятом месте, в активе команды семь побед.

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