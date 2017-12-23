Гарт: FIL должна рассмотреть дела Демченко и Ивановой до этапа КМ в Кенигзее

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) должна рассмотреть дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой сразу после окончания рождественских праздников в Европе и до начала первого после Нового года этапа Кубка мира. Об этом сообщила ТАСС член исполкома FIL, президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. В субботу FIL сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.

"Я думаю, что сразу после окончания в Европе рождественских праздников состоится заседание антидопинговой комиссии международной федерации, на которой будет принято решение, допустить ли Татьяну Иванову до участия в международных соревнованиях, а Альберту Демченко - разрешить ли присутствовать на них в качестве официального лица, - заметила Гарт. - Предполагаю, решение будет вынесено до старта первого посленовогоднего этапа Кубка мира, который пройдет в Кенигзее".

"Не хочу сейчас ничего прогнозировать по поводу того, какие решения будут приняты комиссией. Я недавно говорила, что комиссия МОК вынесет оправдательное решение в отношении наших саночников, ведь нами было приведено очень много доказательств непричастности спортсменов к допинговым схемам. А вышло в итоге все не так", - сказала глава ФССР.

Гарт выразила надежду, что международная федерация очень взвешенно подойдет к рассмотрению дел Демченко и Ивановой. "В комиссию входят очень образованные и профессиональные люди. Если они найдут какие-то веские причины вины, то, конечно, накажут. Но ведь никаких доказательств нет, поэтому я надеюсь, что Демченко с Ивановой будут допущены до международных стартов", - заключила собеседница агентства.

Этап Кубка мира по санному спорту пройдет в немецком Кенигзее с 6 по 7 января.