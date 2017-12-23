Австрийский саночник Прок не верит в причастность Демченко к допинговым нарушениям

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийский саночник, пятикратный чемпион мира Маркус Прок не верит, что участник семи Олимпиад Альберт Демченко причастен к нарушению антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Такое мнение он высказал ТАСС.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о пожизненном отстранении Демченко и российской саночницы Татьяны Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

"Всех подробностей этого дела я не знаю, вижу только публикации в газетах и социальных сетях, поэтому мне сложно судить, что на самом деле там происходило и были ли соблюдены все правила. Но мое сердце мне говорит, что они не употребляли допинг", - сказал Прок.

"В санном спорте допинг вообще не нужен, все скандалы были связаны исключительно с курением марихуаны. Один раз на этом попался австрийский спортсмен, еще раз - американский. Других случаев мне просто неизвестно", - добавил он.

Также собеседник агентства рассказал, что, по его информации, до Игр в Сочи российские саночники сдавали допинг-тесты. "Тогда ничего обнаружено не было", - отметил трехкратный олимпийский призер.

В субботу Международная федерация санного спорта (FIL) сделала заявление, что дела Демченко и Ивановой будут рассмотрены антидопинговой комиссией этой организации.