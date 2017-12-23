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Бородюк после отпуска проведет переговоры о продолжении работы со сборной Казахстана

Спорт
23 декабря, 16:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

55-летний специалист возглавляет команду с февраля 2017 года

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МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк 7 января проведет переговоры с генеральным секретарем Федерации футбола Казахстана (ФФК), после чего примет решение о своем будущем в команде. Об этом российский специалист рассказал ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что в ближайшее время тренер покинет занимаемую должность.

"На данный момент у меня действующий контракт, но решение для себя я принял. Меня приглашал Каныш Аубакиров (генеральный секретарь ФФК - прим. ТАСС), но он вчера подал в отставку. Естественно, после того как пригласивший меня человек ушел, я принял решение, ведь я уже многое повидал. Но на данный момент контракт действует, а 7 января я встречусь с новым генеральным секретарем. Надеюсь, мы обо всем поговорим и придем к компромиссу", - сказал Бородюк.

55-летний специалист возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года. Под руководством Бородюка команда в семи матчах потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Контракт тренера с ФФК рассчитан на три года.

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