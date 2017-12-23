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"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании

Спорт
23 декабря, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Месси стал рекордсменом по количеству мячей, забитых игроком за одну команду европейского топ-чемпионата

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© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/KIKO HUESCA
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
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© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENENZ
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/KIKO HUESCA
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 23 декабря. "Барселона" со счетом 3:0 одержала победу над мадридским "Реалом" в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Нападающий мадридцев Криштиану Роналду уже на второй минуте встречи после розыгрыша углового отправил мяч в ворота "Барселоны", но гол не был засчитан из-за офсайда. Счет в матче открыл Луис Суарес (54-я минута), затем Лионель Месси увеличил преимущество каталонцев, реализовав пенальти (63), 11-метровый удар был назначен за намеренную игру рукой Даниэля Карвахаля в штрафной площадке "Реала", защитник мадридцев получил красную карточку. Третий мяч в компенсированное время забил Алеш Видаль.

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Гол в ворота "Реала" стал для Месси 526-м в составе "Барселоны" во всех турнирах, что является новым рекордом по количеству мячей, забитых игроком за одну команду европейского топ-чемпионата. Предыдущее достижение принадлежало бывшему игроку мюнхенской "Баварии" Герду Мюллеру, который забил 525 голов за немецкий клуб.

Каталонский клуб одержал третью подряд победу в чемпионате Испании и располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Команда Эрнесто Вальверде не потерпела ни одного поражения в испанском первенстве и всего трижды сыграла вничью. Лучшим бомбардиром каталонцев и чемпионата Испании является Месси, на счету которого 15 забитых мячей в 17 матчах, идущий вторым форвард "Барселоны" Луис Суарес отметился 10 голами в 14 встречах. В следующем матче "Барселона" дома сыграет с "Леванте" 7 января.

Это поражение стало для "Реала" третьим в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана находится на четвертом месте в чемпионате Испании, набрав 32 очка, команда имеет матч в запасе. При этом никто из футболистов "Реала" не забил в чемпионате более четырех голов - столько мячей у Роналду, Иско и Марко Асенсио. В следующей игре мадридцы на выезде 7 января встретятся с "Сельтой".

В двух предыдущих встречах нынешнего сезона "Реал" обыграл "Барселону" в рамках Суперкубка страны с общим счетом 5:1. В "класико" прошлого сезона команды в первом круге испанского первенства сыграли вничью на "Камп Ноу" (1:1), а во второй встрече "Барселона" на выезде одержала победу (3:2).

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