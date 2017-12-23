Фигуристы Астахова и Рогонов будут готовы заменить лидеров в сборной на чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Кристина Астахова / Алексей Рогонов будут готовиться к чемпионату Европы, несмотря на то, что не смогли на него отобраться. Об этом Рогонов заявил журналистам.

Астахова и Рогонов заняли четвертое место на чемпионате России. На чемпионат Европы гарантированно отбираются пары, занявшие первое и второе место в национальном первенстве. Еще одна пара получит путевку на турнир по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

"Сегодня уже не думали догонять, надо было просто кататься и все. Нужно делать свое, а потом баллы считать. Мы сейчас приедем, день-два отдыха, а потом снова тренироваться. Все планы зависели от результата на чемпионате России. Мы в любом случае первая запасная пара, нужно быть готовыми всегда, потому что в парном катании всякое случается", - заявил Рогонов.

"Сегодня, наверное, не получилось из-за того, что сказалось давление. Это очень важный, олимпийский, сезон, поэтому давление ощущалось", - добавил он.

Чемпионат Европы станет последним этапом отбора на Олимпийские игры 2018 года.