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Фигуристы Астахова и Рогонов будут готовы заменить лидеров в сборной на чемпионате Европы

Спорт
23 декабря, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Спортсмены заняли четвертое место на чемпионате России, на ЧЕ гарантированно отбираются пары, занявшие первое и второе место, а еще одна получит путевку на турнир по решению федерации

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Кристина Астахова и Алексей Рогонов

Кристина Астахова и Алексей Рогонов

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Кристина Астахова / Алексей Рогонов будут готовиться к чемпионату Европы, несмотря на то, что не смогли на него отобраться. Об этом Рогонов заявил журналистам.

Астахова и Рогонов заняли четвертое место на чемпионате России. На чемпионат Европы гарантированно отбираются пары, занявшие первое и второе место в национальном первенстве. Еще одна пара получит путевку на турнир по решению Федерации фигурного катания на коньках России.

"Сегодня уже не думали догонять, надо было просто кататься и все. Нужно делать свое, а потом баллы считать. Мы сейчас приедем, день-два отдыха, а потом снова тренироваться. Все планы зависели от результата на чемпионате России. Мы в любом случае первая запасная пара, нужно быть готовыми всегда, потому что в парном катании всякое случается", - заявил Рогонов.

"Сегодня, наверное, не получилось из-за того, что сказалось давление. Это очень важный, олимпийский, сезон, поэтому давление ощущалось", - добавил он.

Чемпионат Европы станет последним этапом отбора на Олимпийские игры 2018 года.

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