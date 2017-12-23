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Фигуристы Столбова и Климов убеждены, что будут прибавлять к чемпионату Европы

Спорт
23 декабря, 17:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Столбова и Климов заняли второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге

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Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Ксения Столбова/Федор Климов будет прибавлять к старту домашнего чемпионата Европы. Об этом Климов заявил журналистам.

В сумме за короткую и произвольную программы Столбова и Климов получили 215,55 балла и заняли второе место на чемпионате России. Пара получила возможность выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Москве в середине января.

"Абсолютно недовольны. Мы не думаем, что что-то конкретно решалось, просто хотелось чисто откатать. Полсезона прошло, накопилась усталость, потому что последний старт был десять дней назад, все в соревновательном режиме. Усталость накапливается, плюс нервы - это важный чемпионат России, немного, но накладывает ответственность, что это предолимпийский чемпионат", - заявил Климов.

"Тренер говорит, что мы делаем все правильно, - продолжил он. - С другой стороны, прыжковые ошибки - это вопрос концентрации. С прыжками и выбросами проблем нет, это чистая случайность. Исправлять на тренировках практически нечего, почти всегда все получается в прыжковой части".

"Мы обычно злимся, когда все сделали и проиграли, а тут сами наваляли. Значит, нужно самим работать. Мы будем добавлять к чемпионату Европы", - заключил фигурист.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.

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