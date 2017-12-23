Тарасова и Морозов назвали победу на чемпионате России глотком воздуха после Гран-при

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов довольны, что смогли отвлечься от неудачи в короткой программе и собраться в произвольной, победа в национальном чемпионате стала для фигуристов глотком свежего воздуха после неудачи в финале серии Гран-при, где они стали пятыми. Об этом чемпионы России рассказали журналистам после выступления на турнире.

В короткой программе Тарасова упала после исполнения тройного параллельного тулупа, спортсмены шли вторыми. В произвольном прокате пара набрала 147,98 балла (в сумме 223,34), впервые став чемпионами России.

"Наша победа сегодня - это глоток чистого воздуха после финала Гран-при в Нагойе. Сегодня наш прокат был намного лучше, чем в короткой - справились с собой, с напряжением, хотя была небольшая ошибка. Сейчас мы довольны, уже можно немного расслабиться и отдохнуть. Наша программа прозвучала лучше, чем в начале сезона, мы уже получаем удовольствие не только в начале программы, но и к ее концу, сохраняя эмоции - мы много над этим работали", - рассказал Морозов.

"Рада, что после такой неудачи мы все-таки сумели собраться, откататься достойно и выиграть. Прокат был хорошим, несмотря на ошибку. После нее я собралась, и остальные элементы удались", - подчеркнула Тарасова.

Чемпионат России завершится в Санкт-Петербурге 24 декабря показательными выступлениями.