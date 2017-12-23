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Биатлонисты Услугина и Шопин выступят на этапах Кубка мира в январе

Спорт
23 декабря, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

С 4 по 7 января пройдет этап Кубка мира в Оберхофе, с 10 по 14 января - в Рупольдинге, с 18 по 21 января - в Антхольце

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ТАСС, 23 декабря. Ирина Услугина и Юрий Шопин выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира по биатлону в январе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

"На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях, - сказал глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов. - Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит из под той серьезной нагрузки, которую дали ему тренеры".

Барнашов отметил, что биатлонистов будут ротировать. "В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU, - добавил Барнашов. - Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах - ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Виролайнен, на Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU".

С 4 по 7 января пройдет этап Кубка мира в Оберхофе, с 10 по 14 января - в Рупольдинге, с 18 по 21 января - в Антхольце.

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