Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"

ТАСС, 23 декабря. Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик побил рекорд аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству голов за итальянский футбольный клуб.

В матче 18-го тура чемпионата Италии 30-летний словак забил мяч в ворота "Сампдории". Этот гол стал 116-м для Гамшика за "Наполи". На счету Марадоны 115 мячей за итальянский клуб.

Гамшик провел за "Наполи" с 2007 года 478 матчей. В составе неаполитанского клуба он дважды становился обладателем Кубка Италии. У Марадона 259 матчей в составе команды.