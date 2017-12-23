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Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"

Спорт
23 декабря, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Словацкий полузащитник забил 116 голов

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ТАСС, 23 декабря. Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик побил рекорд аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству голов за итальянский футбольный клуб.

В матче 18-го тура чемпионата Италии 30-летний словак забил мяч в ворота "Сампдории". Этот гол стал 116-м для Гамшика за "Наполи". На счету Марадоны 115 мячей за итальянский клуб.

Гамшик провел за "Наполи" с 2007 года 478 матчей. В составе неаполитанского клуба он дважды становился обладателем Кубка Италии. У Марадона 259 матчей в составе команды.

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