Фигуристы Тарасова и Морозов уверены, что с чистым прокатом на ЧЕ соперники им не страшны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионы России - 2018 фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверены - если они не допустят ошибок на чемпионате Европы в Москве, соперники им не страшны. Об этом спортивная пара рассказала ТАСС после победы на отборочном к европейскому турниру национальном чемпионате в Санкт-Петербурге.

"Мы пока не задумываемся о том, что на этом чемпионате Европы мы впервые будем выступать в статусе сильнейшей пары в России. Важно другое - впереди у нас три недели, за которые нужно как следует подготовиться. Думаем, мы будем в нормальной форме к этому старту, и, если покажем чистое катание - соперники нам не страшны, они сами сдадутся", - отметил Морозов.

Спортсмены в Санкт-Петербурге справились с поставленной перед собой задачей реабилитироваться после неудачи в финале серии Гран-при в Нагое, где они стали пятыми. "К Японии мы, казалось, шли в обычном режиме, без сбоев. На тренировках катались даже лучше соперников, но на самом прокате ничего не получилось. Видимо, тогда мы были слишком уверены в себе и перегорели, волнения особого не было, но с концентрацией были проблемы - здесь мы поставили задачу реабилитироваться после той неудачи, появилась спортивная злость", - рассказал партнер.

"Начало сезона было немного сумбурным - тренировки, старт за стартом, перелет за перелетом. С физикой проблем не было, чего не скажешь о координации, - подчеркнула Тарасова. - Сегодня мы сами себе доказали, что бывают неудачи, после которых можно собраться и сделать свое. Это для меня лично стало главным уроком этого чемпионата России".

Спортсмены не сомневаются, что со стабильностью и статусом они смогут получать самые высокие оценки. "Судьи будут ставить самые высокие баллы, когда у спортсмена есть стабильность и статус. Значит в тебе более уверены. За красивые глаза и ошибки их ждать бессмысленно", - уверена Тарасова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 15 по 21 января.