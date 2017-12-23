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Легкоатлетка Ласицкене выиграла первый старт в сезоне

Спорт
23 декабря, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

На Рождественских стартах в Минске она показала результат 2 метра

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 23 декабря. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала первой на Рождественских стартах в Минске. Спортсменка взяла высоту 2 метра.

Второй стала украинка Катерина Табашник (1,92 м), третье - Мария Жодик из Белоруссии (1,87).

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, в августе завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

11 января Ласицкене выступит на Мемориале Лукашевича- Середкина в Челябинске, 21-го - на турнире в Москве.

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