Легкоатлетка Ласицкене выиграла первый старт в сезоне

ТАСС, 23 декабря. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала первой на Рождественских стартах в Минске. Спортсменка взяла высоту 2 метра.

Второй стала украинка Катерина Табашник (1,92 м), третье - Мария Жодик из Белоруссии (1,87).

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, в августе завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

11 января Ласицкене выступит на Мемориале Лукашевича- Середкина в Челябинске, 21-го - на турнире в Москве.