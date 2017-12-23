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Фигуристка Радионова пока не определилась с планами на будущий сезон

Спорт
23 декабря, 19:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

Спортсменка недовольна своим выступлением на чемпионате России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова имеет много идей по построению программы на будущий сезон, но ничего определенного она пока сказать не может. Об этом она рассказала журналистам.

По сумме короткой и произвольной программ на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России Радионова набрала 196,78 балла. Этот результат не позволить ей занять место в первой тройке.

"Естественно, я недовольна, потому что не показала свой максимум, пока нечему радоваться. Рассчитывала, конечно, на большее, рассчитывала на то, что обе программы откатаю достойно. Обидно и неприятно, потому что была готова достаточно хорошо. Обстановка была напряженная, все нервничают, переживают, но это волнение никак не должно сказываться на спортсменах", - заявила Радионова.

"Тяжело сразу назвать причины такого выступления. Что касается моих планов, то пока ничего не могу сказать, ничего не знаю. У меня очень много идей программ", - добавила она.

"Всегда все приходит в нужное время. Когда перед человеком закрываются одни двери, открываются другие. Я очень люблю слушать музыку, возможно, в этом у меня талант, может, в будущем стану постановщиком или хореографом, мне это очень нравится", - заключила Радионова.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.

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