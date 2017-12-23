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"Витязь" победил ЦСКА в матче КХЛ

Спорт
23 декабря, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

ЦСКА потерпел второе поражение подряд

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подольский "Витязь" обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличился Богдан Киселевич (44-я минута). За "Витязь" шайбы забросили Алексей Макеев (6) и Войцех Мозик (24, 29).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает второе место в Западной конференции (96 очков), "Витязь" - на 11-м месте (54).

В следующем матче 25 декабря ЦСКА сыграет в гостях с московским "Динамо", 28 декабря "Витязь" примет "Йокерит" из Хельсинки.

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