"Витязь" победил ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подольский "Витязь" обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличился Богдан Киселевич (44-я минута). За "Витязь" шайбы забросили Алексей Макеев (6) и Войцех Мозик (24, 29).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает второе место в Западной конференции (96 очков), "Витязь" - на 11-м месте (54).

В следующем матче 25 декабря ЦСКА сыграет в гостях с московским "Динамо", 28 декабря "Витязь" примет "Йокерит" из Хельсинки.