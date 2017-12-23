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Тяжелоатлетка Сливенко 26 декабря получит золото ОИ-2008 после дисквалификации китаянки

Спорт
23 декабря, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

На Играх-2008 первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее ее результат был аннулирован за нарушение антидопинговых правил

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Оксана Сливенко

Оксана Сливенко

© Григорий Сысоев/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

На Играх-2008 первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее ее результат был аннулирован за нарушение антидопинговых правил.

Вручение награды состоится на заседании исполкома ФТАР.

В активе 31-летней россиянки три золотые награды чемпионатов мира, еще шесть золотых медалей она завоевала на чемпионатах Европы. Также в ее активе золото Универсиады 2013 года в Казани. В начале июля текущего года Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года. 

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