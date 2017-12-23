Плющенко в работе с фигуристкой Саханович делает упор на выполнение акселя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Тренер фигуристки Серафимы Саханович, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в работе со спортсменкой делает акцент на выполнение акселя. Об этом Саханович рассказала журналистам.

По сумме короткой и произвольной программ на чемпионате России Саханович набрала 197,44 балла. Сотрудничество Саханович и Плющенко началось по ходу текущего сезона.

"Для меня это очень большие баллы, если бы я откаталась чисто, то была бы больше рада этому, чем оценкам. Для меня это непривычно много, я всегда тренируюсь на сто процентов, даже если у меня болит голова или нога, уйду, если только тренер ногой со льда вытолкнет. После тренировок мне говорят, что у меня выходной, но я не отдыхаю", - сказала 17-летняя Саханович.

"Плющенко перед моим отъездом сказал, чтобы я каталась так, как могу, что я могу откатать чисто, что могу выполнять все прыжки. Он сказал, что пока от меня ничего сверхъестественного не нужно. У Евгения Викторовича много своих дел и планов, он приезжает и смотрит на результат моей работы, за одну-две тренировки старается объяснить все, показать. В большей степени работаем над акселем, потому что это для меня большая проблема", - добавила она.

"Все, чем мы занимаемся на данный момент, - это накатывание программ. Мы можем пять программ откатать за одну тренировку. Считаю, что реально сделать четверной прыжок, у меня он получался неплохо, но потом я на нем получила неприятную травму, была психологическая проблема. Сейчас я готова его попробовать, страха нет", - подытожила фигуристка.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.