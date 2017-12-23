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Штангистка Сливенко испытывает смешанные чувства из-за решения о выдаче ей золота ОИ-2008

Спорт
23 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Россиянка получит золотую медаль Игр в Пекине после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун

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Оксана Сливенко

Оксана Сливенко

© ТАСС/Григорий Сысоев

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко испытывает смешанные чувства по поводу решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о перераспределении медалей Игр 2008 года в Пекине. Об этом Сливенко рассказала ТАСС.

На Играх-2008 в весовой категории до 69 кг первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее ее результат был аннулирован за нарушение антидопинговых правил. Сливенко на Олимпиаде в Пекине стала обладательницей серебряной медали. По решению дисциплинарной комиссии МОК золотая медаль досталась российской спортсменке. Награда будет вручена Сливенко на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России 26 декабря.

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"У меня положительные эмоции, очень рада, хотя и прошло много времени, но это все-таки другие чувства, чем те, которые были бы, если получилось бы занять первое место тогда - в 2008 году, плюс это [присуждение золотой медали] произошло при странных обстоятельствах - я этого не ожидала и не планировала. Конечно, из-за ситуации с российским спортом, чувства смешанные. Позитива это добавило не много, я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы ситуация с допингом, уже устаканилась, и мы начали нормально все планировать дальше - без скандалов и проблем", - сказала Сливенко.

В активе 31-летней россиянки три золотые награды чемпионатов мира, еще шесть золотых медалей она завоевала на чемпионатах Европы. Также в ее активе золото Универсиады 2013 года в Казани. В начале июля текущего года Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года.

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