Штангистка Сливенко испытывает смешанные чувства из-за решения о выдаче ей золота ОИ-2008

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко испытывает смешанные чувства по поводу решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о перераспределении медалей Игр 2008 года в Пекине. Об этом Сливенко рассказала ТАСС.

На Играх-2008 в весовой категории до 69 кг первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее ее результат был аннулирован за нарушение антидопинговых правил. Сливенко на Олимпиаде в Пекине стала обладательницей серебряной медали. По решению дисциплинарной комиссии МОК золотая медаль досталась российской спортсменке. Награда будет вручена Сливенко на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России 26 декабря.

"У меня положительные эмоции, очень рада, хотя и прошло много времени, но это все-таки другие чувства, чем те, которые были бы, если получилось бы занять первое место тогда - в 2008 году, плюс это [присуждение золотой медали] произошло при странных обстоятельствах - я этого не ожидала и не планировала. Конечно, из-за ситуации с российским спортом, чувства смешанные. Позитива это добавило не много, я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы ситуация с допингом, уже устаканилась, и мы начали нормально все планировать дальше - без скандалов и проблем", - сказала Сливенко.

В активе 31-летней россиянки три золотые награды чемпионатов мира, еще шесть золотых медалей она завоевала на чемпионатах Европы. Также в ее активе золото Универсиады 2013 года в Казани. В начале июля текущего года Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года.