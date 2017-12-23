Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент клуба: победа над ЦСКА показала, что "Витязь" может обыгрывать любую команду КХЛ

Спорт
23 декабря, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Подмосковный клуб обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Гостевой победой над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" доказал, что способен обыгрывать любую команду. Такое мнение журналистам выразил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Матч в Москве между ЦСКА и "Витязем" состоялся в субботу и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Подольска.

"Мы смогли забросить три шайбы, все выложились на сто процентов, сыграли самоотверженно. Доказываем сами себе, что можем играть и обыгрывать любую команду. Победа над ЦСКА - лишнее подтверждение того, что "Витязь" не опускает руки и будет биться до конца, все ребята верят в себя. Проблема этого сезона - мы теряем очки там, где можно было их брать, если бы удалось их завоевать, то и место в таблице было бы значительно выше" , - считает Головков.

"Витязь" располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на семь очков. В следующем матче подмосковная команда 28 декабря примет финский "Йокерит".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
3
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
4
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Джонсон считает, что отношения с РФ не могут развиваться нормальным образом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама