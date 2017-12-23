Президент клуба: победа над ЦСКА показала, что "Витязь" может обыгрывать любую команду КХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Гостевой победой над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" доказал, что способен обыгрывать любую команду. Такое мнение журналистам выразил президент подмосковного клуба Михаил Головков.

Матч в Москве между ЦСКА и "Витязем" состоялся в субботу и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Подольска.

"Мы смогли забросить три шайбы, все выложились на сто процентов, сыграли самоотверженно. Доказываем сами себе, что можем играть и обыгрывать любую команду. Победа над ЦСКА - лишнее подтверждение того, что "Витязь" не опускает руки и будет биться до конца, все ребята верят в себя. Проблема этого сезона - мы теряем очки там, где можно было их брать, если бы удалось их завоевать, то и место в таблице было бы значительно выше" , - считает Головков.

"Витязь" располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на семь очков. В следующем матче подмосковная команда 28 декабря примет финский "Йокерит".