Фигуристка Цурская заявила, что не смогла побороть свои страхи на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Полина Цурская не смогла справиться со своими страхами во время исполнения произвольной программы на чемпионате России. Об этом она заявила журналистам.

За произвольную программу Цурская набрала 132,28 балла (207,61 в сумме) и заняла пятое место на чемпионате России. Победила Алина Загитова, второе место заняла Мария Сотскова, третьей стала Алена Косторная.

"Ошиблась в произвольной программе, опустилась в таблице вниз и, конечно, я расстроена. Волнение присутствует всегда, я хотела просто показать свое лучшее катание, перебороть свои страхи сомнения, но этого, к сожалению, не получилось. Буду работать дальше. Планы на будущее пока не обсуждали, возможно, следующим стартом станет финал Кубка России", - заявила Цурская.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями. Финал Кубка России пройдет в Великом Новгороде с 19 по 23 февраля.