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Тренер: ХК ЦСКА в матче с "Витязем" подвела реализация большинства

Спорт
23 декабря, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Капитан ЦСКА Сергей Андронов считает, что игра за сборную на Кубке Первого канала отняла у игроков эмоции

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязю" из-за плохой реализации большинства. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейского клуба Игорь Никитин.

ЦСКА на своем льду уступил подмосковному "Витязю" со счетом 1:3 и потерпел второе домашнее поражение подряд в КХЛ. В четверг армейцы уступили магнитогорскому "Металлургу" (1:4).

"Не смогли забросить так называемые мусорные шайбы и подвела реализация большинства. Но парни сражались, играли до конца. Будем готовиться к следующему матчу с "Динамо"", - сказал Никитин.

В свою очередь главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил самоотдачу своих хоккеистов и хорошую игру вратаря. "Очень важная победа в психологическом плане, пришлось много обороняться. Наверное, повезло со второй шайбой, но ребята играли очень самоотверженно и достаточно грамотно в обороне, выделю игру нашего вратаря (Игоря Сапрыкина). Мы будем до конца играть и бороться за попадание в плей-офф, цепляться за каждый шанс", - отметил Белов.

Капитан ЦСКА Сергей Андронов считает, что игра за сборную на Кубке Первого канала отняла у игроков эмоции. "У нас идет черная полоса, будем стараться прервать ее в следующем матче. Сделаем выводы, и все нормализуется. Игра за сборную отняла много эмоций", - сказал хоккеист.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет на выезде 25 декабря с московским "Динамо". "Витязь" располагается на 11-й строчке и в следующей игре 28 декабря в Подольске примет финский "Йокерит".

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