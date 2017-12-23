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Фигуристка Загитова назвала свою победу на чемпионате России заслугой тренера Тутберидзе

Спорт
23 декабря, 20:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, декабря. /ТАСС

В субботу Загитова стала чемпионкой России, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 233,59 балла

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алина Загитова считает победу на чемпионате России заслугой своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она заявила журналистам.

В субботу Загитова стала чемпионкой России, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76), третьей стала Алена Косторная (216,57).

"Моя произвольная программа удалась. Это наша общая победа с тренером, хочу сказать ей больше спасибо", - заявила Загитова.

"Титул чемпионки России многое для меня значит, я очень рада. После этой победы я чувствую себя увереннее", - добавила она.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.

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