Фигуристка Загитова назвала свою победу на чемпионате России заслугой тренера Тутберидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алина Загитова считает победу на чемпионате России заслугой своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она заявила журналистам.

В субботу Загитова стала чемпионкой России, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76), третьей стала Алена Косторная (216,57).

"Моя произвольная программа удалась. Это наша общая победа с тренером, хочу сказать ей больше спасибо", - заявила Загитова.

"Титул чемпионки России многое для меня значит, я очень рада. После этой победы я чувствую себя увереннее", - добавила она.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.