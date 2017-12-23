Фигуристка Загитова: российские спортсмены знают, какую страну они представят на ОИ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены будут знать, какую страну они представят на зимних Олимпийских играх 2018 года, несмотря на выступление под олимпийским флагом. Об этом журналистам заявила чемпионка России по фигурному катанию Алина Загитова.

Российские спортсмены будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом после решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановить членство Олимпийского комитета России.

"Каждый спортсмен, который катается за свою страну, патриот. В глубине души я знаю, за какую страну буду кататься. И все будут знать. Конечно, обидно, что так получилось", - сказала Загитова.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.