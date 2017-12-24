"Айлендерс" победили "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 24 декабря. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Виннипег" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" отличились Такер Пулмэн (14-я минута), Адам Лоури (59). За "Айлендерс" шайбы забросили Андерс Ли (2), Мэттью Барзал (3, 20, 52), Антони Бовилье (56).

"Виннипег" занимает четвертое место в Западной конференции с 46 очками. "Айлендерс" занимают восьмое место в Восточной конференции (42).

В параллельном матче "Бостон" дома обыграл "Детройт" со счетом 3:1.